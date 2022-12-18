Более 47 тыс. пассажиров перевезли уже через Керченский пролив
Общество
18.12.2022 10:20
В Керченском проливе 18 декабря действует штормовое предупреждение.
По данным Минтранса, с 9 октября по 18 декабря через пролив в обе стороны перевезли уже 47 тыс. 87 пассажиров, 33 тыс. 3 грузовика и 3 тыс. 790 ж/д вагонов. Паромы выполнили 1 тыс. 106 рейсов.
Согласно прогнозу Росгидромета, в проливе 18 декабря дует северо-западный ветер с порывали до 11 м/с. С середины дня ветер усилится до 15 м/с. Высота волн — 30-80 см. Временами пройдет дождь, сообщает Минтранс РФ в Telegram.
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