Автомобильная очередь на Керченскую переправу сократилась до 14 машин
Общество
17.12.2022 16:09
За сутки паромы «Керченский 2», «Лаврентий», «Ейск» и «Мария» перевезли в Крым 311 машин и 388 пассажиров.
На накопительной парковке в поселке Ильич находятся 14 машин. Водителям выдают пропуски, дежурят два волонтера.
По направлению к Крымскому мосту накопительные площадки в Славянске-на-Кубани выведены в резерв. Они готовы к развертыванию при необходимости. Автомобилей на площадках нет.
В Красноармейском районе перехватывающая парковка на трассе Краснодар – Славянск – Темрюк, съезд хутора Турковский, не принимает машины, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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