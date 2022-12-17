Автомобильная очередь на Керченскую переправу сократилась до 14 машин

За сутки паромы «Керченский 2», «Лаврентий», «Ейск» и «Мария» перевезли в Крым 311 машин и 388 пассажиров.

На накопительной парковке в поселке Ильич находятся 14 машин. Водителям выдают пропуски, дежурят два волонтера.

По направлению к Крымскому мосту накопительные площадки в Славянске-на-Кубани выведены в резерв. Они готовы к развертыванию при необходимости. Автомобилей на площадках нет.

В Красноармейском районе перехватывающая парковка на трассе Краснодар – Славянск – Темрюк, съезд хутора Турковский, не принимает машины, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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