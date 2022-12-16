Более 45 тыс. пассажиров перевезли через Керченский пролив

По данным синоптиков, 16 декабря в проливе сохранится благоприятная для судоходства погода. Действующих штормовых предупреждений нет.

По данным Минтранса, с 9 октября по 16 декабря через пролив в обе стороны перевезли 45 тыс. 712 пассажиров, 31 тыс. 787 автомобилей и 3 тыс. 623 ж/д вагона. Паромы выполнили 1 тыс. 69 рейсов.

По данным Росгидромета, 16 декабря в Керченском проливе будет дуть северо-западный и северный ветер с переходом на юго-восточный и южный 6-11 м/с. Местами порывы будут достигать 14 м/с. Высота волн в Керченском проливе — 30-80 см. Существенных осадков не ожидается, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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