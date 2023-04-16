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Работу Керченской переправы приостановили из-за сильного ветра

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotu-kerchenskoj-perepravy-priostanovili-iz-za-silnogo-vetra
Работу Керченской переправы приостановили из-за сильного ветра
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О приостановке работы паромов на Керченской переправе из-за ухудшения погодных условий сообщили утром 16 апреля.

Причиной временного прекращения перевозок стало усиление ветра до 20 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МСЧ по Республике Крым.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 15 апреля движение паромов через Керченский пролив приостановили из-за тумана. К 11:10 того же дня работу переправы восстановили.

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