Работу Керченской переправы приостановили из-за сильного ветра
Общество
16.04.2023 09:17
О приостановке работы паромов на Керченской переправе из-за ухудшения погодных условий сообщили утром 16 апреля.
Причиной временного прекращения перевозок стало усиление ветра до 20 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МСЧ по Республике Крым.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 15 апреля движение паромов через Керченский пролив приостановили из-за тумана. К 11:10 того же дня работу переправы восстановили.
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