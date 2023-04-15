Керченская паромная переправа возобновила работу
Общество
15.04.2023 11:22
Керченская паромная переправа закрылась утром 15 апреля из-за тумана в проливе.
«По состоянию на 11:10 15 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 апреля работу Керченской переправы приостановили с 10:00 из-за усиления ветра.
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