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Керченская паромная переправа возобновила работу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-2
Керченская паромная переправа возобновила работу
Фото пресс-службы Минтранса РФ

Керченская паромная переправа закрылась утром 15 апреля из-за тумана в проливе.

«По состоянию на 11:10 15 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 апреля работу Керченской переправы приостановили с 10:00 из-за усиления ветра.

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