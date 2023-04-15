Керченская паромная переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа закрылась утром 15 апреля из-за тумана в проливе.

«По состоянию на 11:10 15 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым в Telegram.