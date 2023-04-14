Работу Керченской переправы приостановили до 17:00 из-за усиления ветра

В Керченском проливе 14 апреля наблюдается усиление ветра.

В связи с этим с 10:30 до 1:.00 паромное сообщение временно приостановлено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным синоптиков, до 12:00 в проливе ожидается усиление ветра до 12-15 м/с, который сохранится до конца дня. Местами пройдет небольшой дождь. Видимость хорошая, волна 50-100 см, температура воздуха 15-17 градусов, температура воды в море +11 градусов, сообщает пресс-служба Росморречфлота в Telegram-канале.

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