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Работу Керченской переправы приостановили до 17:00 из-за усиления ветра

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotu-kerchenskoj-perepravy-priostanovili-do-17-00-iz-za-usileniya-vetra
Работу Керченской переправы приостановили до 17:00 из-за усиления ветра
Фото t.me/morflot_gov

В Керченском проливе 14 апреля наблюдается усиление ветра.

В связи с этим с 10:30 до 1:.00 паромное сообщение временно приостановлено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным синоптиков, до 12:00 в проливе ожидается усиление ветра до 12-15 м/с, который сохранится до конца дня. Местами пройдет небольшой дождь. Видимость хорошая, волна 50-100 см, температура воздуха 15-17 градусов, температура воды в море +11 градусов, сообщает  пресс-служба Росморречфлота в Telegram-канале.

Читайте также: штормовое предупреждение по ливням и ураганному ветру в Краснодарском крае продлили до 15 апреля.

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