Работу Керченской переправы приостановили из-за сильного тумана
Общество
27.01.2023 07:48
Паромы между Краснодарским краем и Крымом временно перестали ходить с вечера 26 января из-за ухудшения погодных условий.
Из-за сильного тумана Керченский морской порт принял решение приостановить работу паромов в проливе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
Сильный туман окутал Краснодарский край с вечера 26 января и сохраняется утром 27 января. По прогнозу синоптиков, в пятницу на Кубани будут туманы и гололед. Ветер восточный 4-9 м/с, с порывами до 12 м/с.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ледяной дождь, мокрый снег и гололед ожидаются на выходные в Краснодарском крае. По прогнозу синоптиков, 28 и 29 января на Кубани из-за прохождения фронтальных разделов резко ухудшится погода. Уже вечером 27 января в крае местами пройдет дождь, мокрый снег и ледяной дождь.
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