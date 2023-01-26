Ледяной дождь, мокрый снег и гололед ожидаются на выходные в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, 28 и 29 января на Кубани из-за прохождения фронтальных разделов резко ухудшится погода.

Уже вечером 27 января в крае местами пройдет дождь, мокрый снег и ледяной дождь. 29 января в горных районах Кубани ожидаются сильные осадки с налипанием мокрого снега. На Черноморском побережье пройдут дожди.

На выходных ночью и утром на дорогах будет гололед. Ожидается восточный ветер с порывами до 12-14 м/с.

Температура воздуха днем прогреется до +7…+11 °С, а ночью опустится до -2…-6 °С. На Черноморском побережье днем +7…+12 °С, ночью +2…+7 °С. В горах днем +4…+6 °С, ночью -6…-9 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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