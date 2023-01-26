На Краснодар снова опустился плотный туман

Из-за густой пелены на дорогах города и в пригороде 26 ноября значительно снизилась видимость. Такая же обстановка на трассах практически по всему Краснодарском краю.

Кроме того, жители сообщили о гололедице. Инспекторы ГИБДД предупреждают автомобилистов о безопасности поведения на дороге в туман и гололед.

Водителям напоминают — во время тумана надо снизить скорость, увеличить дистанцию перед впереди идущим автомобилем, включить фары или аварийную сигнализацию, а также избегать маневров на дороге, перестроений и обгонов.

Пешеходам для безопасности рекомендуют носить светоотражающие элементы на одежде и идти навстречу движущемуся транспорту как можно дальше от проезжей части.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», туманы, гололед и сильный ветер ожидаются 26 января в Краснодарском крае. По прогнозу синоптиков, будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +3…+8 °С, а ночью опустится до -3…-8 °С.