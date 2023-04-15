Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за тумана

Движение паромов на Керченской переправе утром 15 апреля приостановлено из-за ухудшения погодных условий.

По информации Керченского морского порта, из-за тумана работа Керченской паромной переправы временно приостановлена.

Движение для грузовиков грузоподъемностью более 1,5 т, в том числе «Газелей», по Крымскому мосту временно ограничено с 11 декабря. Движение легкового транспорта и автобусов на Крымском мосту в обе стороны осуществляется в штатно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 апреля работу Керченской переправы приостановили с 10:00 из-за усиления ветра.