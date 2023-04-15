Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за тумана
Общество
15.04.2023 09:02
Движение паромов на Керченской переправе утром 15 апреля приостановлено из-за ухудшения погодных условий.
По информации Керченского морского порта, из-за тумана работа Керченской паромной переправы временно приостановлена.
Движение для грузовиков грузоподъемностью более 1,5 т, в том числе «Газелей», по Крымскому мосту временно ограничено с 11 декабря. Движение легкового транспорта и автобусов на Крымском мосту в обе стороны осуществляется в штатно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 апреля работу Керченской переправы приостановили с 10:00 из-за усиления ветра.
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