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Работу двух «горнолыжных» электричек в Сочи приостановят с апреля до декабря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotu-dvuh-gornolyzhnyh-elektrichek-v-sochi-priostanovyat-s-aprelya-do-dekabrya
Работу двух «горнолыжных» электричек в Сочи приостановят с апреля до декабря
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Речь идет о пригородных поездах, курсирующих между Имеретинским курортом и горным кластером в Красной Поляне.

Так, с 1 апреля на курорте приостановят работу электричек: № 6019/6020 Имеретинский курорт — Роза Хутор с отправлением в 18:34 и № 6017/6018 Роза Хутор — Имеретинский курорт с отправлением в 19:22.

Пассажиров «горнолыжных» электричек попросили быть внимательней и учитывать изменения при планировании поездок после 1 апреля, сообщает пресс-служба «Кубань Экспресс-пригород».

Читайте также: несколько электричек временно отменят из-за ремонта железной дороги в Сочи. Движение некоторых пригородных электричек и поездов приостановят с 18 марта по 30 апреля из-за ремонта на ж/д участке Мацеста — Сочи.

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