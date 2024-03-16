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Несколько электричек временно отменят из-за ремонта железной дороги в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/neskolko-elektrichek-vremenno-otmenyat-iz-za-remonta-zheleznoj-dorogi-v-sochi
Несколько электричек временно отменят из-за ремонта железной дороги в Сочи
Фото t.me/transport_i_dorogi

Движение некоторых пригородных электричек и поездов приостановят с 18 марта по 30 апреля из-за ремонта на ж/д участке Мацеста — Сочи.

Изменится схема движения составов на направлениях Туапсе — Имеретинский курорт, Туапсе — Аэропорт и Лазаревская — Роза Хутор.

В связи с ремонтом некоторые поезда изменят маршрут следования, другие — последуют по временно скорректированному расписанию, часть электричек отменят, сообщает пресс-служба АО «Кубань Экспресс-Пригород».

Подробное расписание с изменениями здесь. Также можно уточнить все по телефону горячей линии 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

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