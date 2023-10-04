Автобус Кореновск — Усть-Лабинск снова начнет работать с 5 октября

Маршрут общественного транспорта будет ходить между городами трижды в день.

Из Усть-Лабинска автобус будет выезжать в 6:30, 10:10 и 14:40. Из Кореновска — в 8:25, 12:10 и 16:40. Билеты можно будет купить в кассах автостанций. Расстояние между Кореновском и Усть-Лабинском — 45 км. Маршрут автобуса пройдет через станицы Раздольную и Кирпильскую.

«Маршрут движения автобуса Кореновск — Усть-Лабинск возобновляется с 5 октября», — написал в Telegram глава Кореновска Максим Шутылев.

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