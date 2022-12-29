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Работодатели Краснодарского края не смогут привлекать иностранцев к 50 видам деятельности

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotodateli-krasnodarskogo-kraya-ne-smogut-privlekat-inostrantsev-k-50-vidam-deyatelnosti
Работодатели Краснодарского края не смогут привлекать иностранцев к 50 видам деятельности
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Запрет о приеме на работу иностранных граждан, работающих на основании патентов, в ряде сфер на Кубани будет действовать на протяжении 2023 года.

Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте администрации Краснодарского края.

Работодателям запретят привлекать иностранцев к сферам торговли, образования, медицины, производства молочной продукции, хлебобулочных изделий и бакалейных продуктов. Кроме того, иностранные граждане не смогут работать в сфере очистки, забора и распределения воды, производства табачных изделий, переработки и консервирования мяса, добычи ископаемых и других.

Для приведения штата в соответствие с документом компаниям Краснодарского края дается три месяца. Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования.

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