Работодатели Краснодарского края не смогут привлекать иностранцев к 50 видам деятельности

Запрет о приеме на работу иностранных граждан, работающих на основании патентов, в ряде сфер на Кубани будет действовать на протяжении 2023 года.

Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте администрации Краснодарского края.

Работодателям запретят привлекать иностранцев к сферам торговли, образования, медицины, производства молочной продукции, хлебобулочных изделий и бакалейных продуктов. Кроме того, иностранные граждане не смогут работать в сфере очистки, забора и распределения воды, производства табачных изделий, переработки и консервирования мяса, добычи ископаемых и других.

Для приведения штата в соответствие с документом компаниям Краснодарского края дается три месяца. Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования.

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