Работодатели Краснодарского края не смогут привлекать иностранцев к 50 видам деятельности
Запрет о приеме на работу иностранных граждан, работающих на основании патентов, в ряде сфер на Кубани будет действовать на протяжении 2023 года.
Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте администрации Краснодарского края.
Работодателям запретят привлекать иностранцев к сферам торговли, образования, медицины, производства молочной продукции, хлебобулочных изделий и бакалейных продуктов. Кроме того, иностранные граждане не смогут работать в сфере очистки, забора и распределения воды, производства табачных изделий, переработки и консервирования мяса, добычи ископаемых и других.
Для приведения штата в соответствие с документом компаниям Краснодарского края дается три месяца. Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования.
Читайте также: глава МВД РФ заявил о необходимости ужесточения контроля за преступностью среди мигрантов.
- «Третий гроб в подарок»: полиция Краснодара начала проверку странной акции
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Министр финансов РФ: инфляция в стране по итогам года составит порядка 12%
- Горный шаттл из аэропорта в Красную Поляну запустили в Сочи
- Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
- Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году