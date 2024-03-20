Работница столовой с «обширными связями» выманила у знакомых 1 млн рублей в Сочи

Бывшая сотрудница столовой, 33-летняя уроженка Новочеркасска, временно проживающая в Сочи, отправится под суд за серию мошенничеств.

По данным следствия, девушка распространила среди посетителей столовой информацию о своих «обширных связях» в различных службах и ведомствах, рассказав, что может оказать содействие в оформлении дополнительных пенсионных выплат, получении медицинских услуг или водительского удостоверения.

Установили, что к злоумышленнице стали обращаться знакомые и передавать деньги за ее «услуги». Общий ущерб от ее невыполненных обещаний составил около 1 млн рублей. Жертвами мошенничества стали девять человек.

Правоохранители задержали подозреваемую на рабочем месте и доставили в пункт полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении мошенницы возбудили уголовные дела, ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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