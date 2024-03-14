Продавец кухонь из Краснодара украл у клиентки 82 тыс. рублей ради похорон друга

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве.

Местная жительница обратилась за помощью в полицию и рассказала, что ранее заказала у мастера кухню и перевела ему предоплату в размере 82 тыс. рублей. После этого мужчина перестал выходить с ней на связь.

Полицейские установили личность кухонного мастера и задержали его на одной из улиц города. Им оказался 36-летний краснодарец. Он сообщил, что якобы был вынужден потратить деньги клиентки на похороны друга.

На него завели дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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