На Кубани осудили мошенника, бравшего деньги с пенсионеров за выдуманные ДТП

Группа аферистов в августе 2023 года совершала звонки пожилым людям, вводя их в заблуждение. Пенсионерам говорили, что их родственники якобы стали виновниками серьезных ДТП.

Мошенники от имени правоохранителей предлагали пожилым людям «уладить» вопрос за деньги, чтобы их родственников не привлекали к ответственности за ДТП. Доверчивые пенсионеры соглашались на условия аферистов.

После этого к ним домой ехал 29-летний житель Армавира для передачи денег или «помощи» в переводе средств на банковские счета мошенников. За это курьеру платили от 5 до 10% от полученной обманом суммы.

От действий телефонных мошенников пострадали пять пенсионеров из Курганинского, Отрадненского и Мостовского районов. Они передали злоумышленникам свыше 1 млн рублей.

Суд признал курьера из Армавира виновным в мошенничестве. Ему назначили 2 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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