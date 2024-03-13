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Мошенники начали звонить и писать людям в мессенджерах от имени мэра Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshenniki-nachali-zvonit-i-pisat-lyudyam-v-messendzherah-ot-imeni-mera-krasnodara
Мошенники начали звонить и писать людям в мессенджерах от имени мэра Краснодара
Евгений Наумов. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 13 марта сообщил глава краевой столицы Евгений Наумов. Он привел пример переписки с мошенниками, которые представляются им.

По словам мэра Краснодара, неизвестные с фейковых страниц снова начали звонить и писать людям в мессенджерах от его имени.

«Не поддавайтесь на эти глупости, всегда проверяйте информацию, будьте бдительны», — написал Наумов в Telegram.

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