Мошенники начали звонить и писать людям в мессенджерах от имени мэра Краснодара

Об этом 13 марта сообщил глава краевой столицы Евгений Наумов. Он привел пример переписки с мошенниками, которые представляются им.

По словам мэра Краснодара, неизвестные с фейковых страниц снова начали звонить и писать людям в мессенджерах от его имени.

«Не поддавайтесь на эти глупости, всегда проверяйте информацию, будьте бдительны», — написал Наумов в Telegram.

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