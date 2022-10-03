Работники администрации Красноармейского района передадут семьям мобилизованных часть заработка

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Об этом 3 октября сообщил глава Красноармейского района Юрий Васин.

По инициативе руководителя Красноармейского районного отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство», председателя районного Совета ветеранов Александра Суфрадзе был создан совет по сбору благотворительных пожертвований для оказания поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей.

«Было принято решение открыть специальный расчетный счет Совета ветеранов Красноармейского района для сбора средств и оказания поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей. Все пожертвования являются абсолютно добровольными. Стоит отметить, что сотрудники районной администрации, редакции газеты «Голос правды», многих других организаций района приняли решение перевести в данный фонд свой однодневный заработок», — написал Юрий Васин в Telegram.

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