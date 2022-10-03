«Объясняем.рф»: срок подготовки мобилизованных может составить до одного месяца

Фото pxhere.com

Как сообщает портал «Объясняем.рф», общая продолжительность подготовки призванных в рамках частичной мобилизации может составлять до одного месяца.

Мобилизованные проходят подготовку для восстановления навыков, которые они ранее получили при прохождении службы в вооруженных силах, сообщает RT.

Отсрочка в рамках мобилизации может быть предоставлена гражданам, находящимся в запасе, в исключительных случаях на срок до 12 месяцев с возможностью продления.

Решение о предоставлении персональных отсрочек принимает межведомственная комиссия по бронированию на основании предложений федеральных органов исполнительной власти и территориальных комиссий, сообщает портал «Объясняем.рф».

Читайте также: в Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов.