Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

«Объясняем.рф»: срок подготовки мобилизованных может составить до одного месяца

Общество
03.10.2022 20:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/obyasnyaem-rf-srok-podgotovki-mobilizovannyh-mozhet-sostavit-do-odnogo-mesyatsa
«Объясняем.рф»: срок подготовки мобилизованных может составить до одного месяца
Фото pxhere.com

Как сообщает портал «Объясняем.рф», общая продолжительность подготовки призванных в рамках частичной мобилизации может составлять до одного месяца.

Мобилизованные проходят подготовку для восстановления навыков, которые они ранее получили при прохождении службы в вооруженных силах, сообщает RT.

Отсрочка в рамках мобилизации может быть предоставлена гражданам, находящимся в запасе, в исключительных случаях на срок до 12 месяцев с возможностью продления.

Решение о предоставлении персональных отсрочек принимает межведомственная комиссия по бронированию на основании предложений федеральных органов исполнительной власти и территориальных комиссий, сообщает портал «Объясняем.рф».

Читайте также: в Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
  2. В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
  3. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. Глава Абинского района объяснил происхождение густого дыма над полями
  6. Голый мужчина гулял вдоль трассы под Краснодаром
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях