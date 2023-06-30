Работающие от Солнца бесплатные зарядные станции для электромобилей появятся в Армавире

Эти устройства, получающие энергию от Солнца, станут первыми в Краснодарском крае.

Перед зданием Армавирского велорикше-мобильного завода через 40 дней установят две подобные зарядки диаметром 7,5 и 5 м. Их спроектировали в виде велосипедных колес, которые оснастили поворотным механизмом, вращающим устройства по направлению движения солнца.

Каждый может зарядить электромобиль, электромотоцикл и электросамокат бесплатно. Кроме того, установят и обычную зарядку на 12 В.

Все работы выполняются на средства. выделенные Армавирским велорикше-мобильным заводом. Зарядки установят в рамках проекта по оборудованию цехов аппаратурой, использующей солнечную энергетику.

«Обычно, если владельцу электромобиля нужно подзарядиться, то делает он это дома. В Армавире нет для этого зарядок. А количество электротранспорта в городе растет, поэтому наша инициатива будет полезна для водителей», — отметил руководитель велорикше-мобильного завода, изобретатель Илья Безручкин.

Время зарядки транспорта составит от 40 минут до 2-3 часов, сообщает «Армавирский собеседник».

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