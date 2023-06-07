Эксперты назвали самые продаваемые электрокары в Краснодарском крае

Согласно статистике, количество объявлений о продаже электромобилей с пробегом в период с января по май выросло на 47% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее предлагаемыми стали Nissan Leaf, Tesla Model 3, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.6 Crozz и Tesla Model S.

Отмечается, что на Кубани на долю электрокаров пришлось 0,4% от общего предложения авто с пробегом в РФ. Средняя цена на электромобиль с пробегом в Краснодарском крае составляет 2 млн 950 тыс. рублей.

В целом по России число объявлений о продаже электромобилей с января по май выросло на 133,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Топ-3 самых продаваемых электрокаров на Кубани на данный момент возглавляет Nissan Leaf (доля объявлений составляет 39,3% от общего числа), второе место у Tesla Model 3 (11,1%), «бронзу» рейтинга получил Volkswagen ID.4. (9,6%).

Также в первой пятерке Volkswagen ID.6 Crozz (5,9%) и Tesla Model S (4,4%).

Эксперты отмечают, что по России большая доля объявлений о продаже электрокаров с пробегом отмечена в Москве и Московской области (26,2% от общего предложения электрокаров с пробегом в РФ). На втором месте Приморский край (17,7%), третью строчку заняла Амурская область (6,4%). Также в топ-5 Краснодарский край (6%) и Новосибирская область (4,7%), сообщает пресс-служба сервиса «Авито».

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