Первый автопробег электромобилей пройдет 5 июня в Краснодаре

Автопробег организуют в честь Всемирного дня охраны окружающей среды.

Присоединиться к акции могут все владельцы электромобилей. Для участия необходимо оставить заявку. На данный момент свое участие подтвердили 10 человек.

Организаторами автопробега выступили АО «НЭСК» совместно с сообществом электромобилистов.

«Мы проводим электропробег впервые. Надеемся, что это мероприятие станет традиционным, а число участников будет увеличиваться с каждым годом», сказал директор АО «НЭСК» Петр Локтионов.

Заезд стартует в 12:00 от Дворца спорта «Олимп». Промежуточная остановка — Главная городская площадь. Завершится автопробег в 13:00 на улице 40-летия Победы, 14.

Кроме того, 5 июня АО «НЭСК» на сутки снизит дневной и ночной тарифы на электроэнергию до 15 руб./кВтч на всех 55 электрозарядных станциях, установленных в 2022 на Кубани.

Обычный дневной тариф составляет 22 руб./кВтч, а ночной — 18 кВтч, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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