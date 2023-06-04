На Кубани с 5 по 12 июня пройдет акция «Экосистема»

Акция «Экосистема» приурочена к празднованию Дня эколога и Всемирному дню окружающей среды.

День эколога в России, согласно указу президента Владимира Путина, отмечают 5 июня ежегодно с 2008 года. Всемирный день окружающей среды был учрежден в 1972 году 27-й сессии Генассамблеи ООН. Он также отмечается 5 июня.

В связи с этими памятными датами в Краснодарском крае с 5 по 12 июня запланирован ряд мероприятий в рамках акции «Экосистема».

Так 5 июня в 12:00 в природном орнитологическом парке в Имеретинской низменности в Сириусе на улице Таврической 1/3 строение 2 пройдет праздничная экологическая акция. В ней примут участие волонтеры, представители администрации и других учреждений. Планируется выступление духового военного оркестра, высадка саженцев деревьев и мастер-классы для детей.

В ряде муниципалитетов 5 июня с 10:00 пройдет акция «Чистая природа — будущее Кубани!». В рамках этой акции запланирована уборка мусора на территории памятника природы «Урочище Красный Кут», на Долгой Косе в станице Должанской Ейского района, на Ясенской Косе в Приморско-Ахтарском районе, на особо охраняемой природной территории «Коса «Гуамское ущелье» в Апшеронском районе, в сосновой роще «Северной» в Кавказском районе.

Также сбор мусора в это время пройдет на ООПТ «Фисташка туполистная» в Новороссийске, «Лесопарк Варваринка» в Туапсинском районе, «Кедр Гималайский Ю.А. Гагарина» в Сочи, на особо охраняемой природной территории «Массив Крымской сосны» в Крымском районе и в Анапской пересыпи на побережье Бугазского и Кизилташского лимана со стороны поселка Выселовка и со стороны поселка Витязево.

Кроме того, 5 июня в 11:00 в Краснодаре состоится экскурсия по Чистяковской роще на улице Колхозной, 86.

В Сочи 6 июня в 12:00 в микрорайоне Мацеста, Новая мацеста пройдет высадка кипариса и тамариса.

В Краснодаре 9 июня в 16:00 Минприроды Кубани организует сбор мусора на особо охраняемой природной территории регионального значения природной рекреационной зоны «Парк стадиона Кубань» на улице Железнодорожной, 49.

Завершится акция «Экосистема» 12 июня в 12:00 биотехническими мероприятиями в охотничьих угодьях Горячего Ключа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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