Рабочий нашел 17 боеприпасов времен войны на дне оросительного канала в Крымском районе

Восемь минометных мины, восемь артиллерийских снарядов и ручную гранату обнаружил рабочий при очистке оросительного канала неподалеку от села Кеслерово.

Об опасной находке мужчина сообщил в правоохранительные органы.

Прибывшие на место специалисты установили, что боеприпасы относятся ко временам Великой Отечественной войны. Среди них были одна 50-мм и семь 82-мм минометных мин, по четыре единицы 45 и 75-мм артиллерийских снарядов и ручная граната Ф-1.

Боеприпасы уничтожили с соблюдением всех мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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