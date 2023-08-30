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Рабочий нашел 17 боеприпасов времен войны на дне оросительного канала в Крымском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabochij-nashel-17-boepripasov-vremen-vojny-na-dne-orositelnogo-kanala-v-krymskom-rajone
Рабочий нашел 17 боеприпасов времен войны на дне оросительного канала в Крымском районе
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Восемь минометных мины, восемь артиллерийских снарядов и ручную гранату обнаружил рабочий при очистке оросительного канала неподалеку от села Кеслерово.

Об опасной находке мужчина сообщил в правоохранительные органы.

Прибывшие на место специалисты установили, что боеприпасы относятся ко временам Великой Отечественной войны. Среди них были одна 50-мм и семь 82-мм минометных мин, по четыре единицы 45 и 75-мм артиллерийских снарядов и ручная граната Ф-1.

Боеприпасы уничтожили с соблюдением всех мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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