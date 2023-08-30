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Боеприпас без взрывателя нашли около мусорного контейнера в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/boepripas-bez-vzryvatelya-nashli-okolo-musornogo-kontejnera-v-krasnodare
Боеприпас без взрывателя нашли около мусорного контейнера в Краснодаре
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

В Росгвардию поступила информация о том, что во дворе дома на улице 40-летия Победы между мусорными контейнерами лежит предмет, похожий на мину.

На место прибыли взрывотехники ОМОН «Шторм-Юг » (на транспорте). Специалисты обследовали предмет и идентифицировали его как осветительный боеприпас без взрывателя.

Боеприпас опасности не представлял. Его изъяли и перевезли для уничтожения, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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