Рабочие вытащили из траншеи уложенную трубу, распилили и бросили на улице Ейска

Недобросовестный подрядчик затянул работы, а потом и вовсе отказался от обязательств.

Организация должна была выполнить замену водопроводной трубы на улице Октябрьской, но потом уложенную трубу рабочие вытащили из траншеи, распилили и бросили на улице.

Труба на улице Октябрьской лежит более полугода. Разрытая траншея стала непреодолимым препятствием для жителей частных домов. Инна Галиева рассказала, что всем кварталом пришлось спасать пожилую соседку, когда у нее случился инсульт.

«Без сознания я ее нашла, вызвали скорую, а машина не могла подъехать — это тоже потеря времени. Мы до скорой несли на руках, потому что через канаву никак не передать лежачего человека», — сетует жительница Ейска Инна Галиева.

Компания из Ростовской области должна была заменить водопроводную трубу. К работам приступили в октябре прошлого года проложили около километра новой линии. На оставшемся отрезке новую трубу рабочие вытащили из траншеи, распилили и бросили. Комментировать ситуацию отказались.

Теперь исправлять работу приходится специалистам из эксплуатирующей водопровод организации Ейска.

«Сейчас рабочие увозят старые трубы. Их нужно поменять, так как они выполнены из асбестоцемента, все дырявые», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

Роман Черников уверен, что этот участок водопровода — один из самых проблемных: труба переломана, много трещин, а соответственно, аварий и потерь воды.

«Их прокладывали в 1970-х. У трубы полиэтиленовой даже скорость истечения жидкости идет на треть быстрее. Это в принципе улучшит водоснабжение этого района», — говорит старший мастер производственного участка водоснабжения Ейска Роман Черников.

Три бригады специалистов будут трудиться на участке. Жители теперь не спускают глаз с рабочих — контролируют и надеются, чтобы успели до морозов.

«Необходимо нам будет поменять запорную арматуру, переделать узловые колодцы, построить 18 смотровых колодцев абонентам. Ориентировочно завершение работ при благоприятных условиях погоды — конец этого месяца», — отмечает руководитель ремонтно-эксплуатационного управления Максим Гузеев.

Бросившая работу подрядная организация объяснит ситуацию в суде.

