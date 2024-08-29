«Рабочие тоже люди»: власти опровергли простой техники на въезде в Новороссийск

В Новороссийске продолжается реконструкция развязки в районе АЗС «Лукойл». Из-за работ на этом участке на въезде в город часто образуются заторы.

Радио «Новая Россия» в своем Telegram-канале опубликовало материал, посвященный этой проблеме. Они сообщили, что корреспондент в разгар рабочего дня проехал участок дороги, где проходит реконструкция. Он заметил, что основная часть техники простаивает, а люди не торопятся выполнять свою работу. Происходящее на участке корреспондент снял на видео.

Он также задался вопросом, не является ли целесообразным наладить оперативную работу на объекте, чтобы автомобилисты не страдали в пробках.

В ответ на это замглавы Новороссийска Александр Яменсков сообщил, что вся техника задействована и работает. Он напомнил, что реконструкцию развязки начали в апреле в соответствии со сроками, определенными экспертизой, при субсидировании из краевого бюджета.

«Субсидия была доведена в конце прошлого года. Перед этим промежутком проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика. ⁠Субсидия доведена до конца года. В случае невыполнения работ в срок средства отзовут, и реконструкция не завершится. Поэтому работы ведутся ежедневно!», — сказал Яменсков.

Он отметил, что жителей города заранее проинформировали о предстоящей реконструкции, и напомнил, что «рабочие тоже люди».

«Подрядная организация максимально обеспечивает безопасность и комфорт для движения как транспорта, так и пешеходов. Слова о грязи и бардаке при выполнении работ не являются объективными. Если в обеденное время «в разгар дня» журналист не увидел на объекте рабочих, то причина одна — рабочие тоже люди и им требуется обед и отдых. Отмечу, что работы выполняются при высоких показателях температуры воздуха», — написал Яменсков в Telegram.

Завершить реконструкцию развязки планируют до конца года.

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