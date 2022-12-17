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Рабочие ночью ликвидировали аварию, из-за которой более десяти улиц в Краснодаре оставались без отопления

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabochie-nochyu-likvidirovali-avariyu-iz-za-kotoroj-bolee-desyati-ulits-v-krasnodare-ostavalis-bez-otopleniya
Рабочие ночью ликвидировали аварию, из-за которой более десяти улиц в Краснодаре оставались без отопления
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Причиной отключения теплоснабжения в домах Комсомольского микрорайона стал порыв подземной тепломагистрали.

Ремонтные работы на подземной тепломагистрали диаметром 600 мм завершили 17 декабря около 1:00.

«Авария устранена. Все потребители запитаны», — сообщили в ЕДДС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 декабря в Краснодаре из-за аварии горячую воду и отопление отключили жителям улиц Уральской, Тюляева, Сормовской, Симферопольской, Бородинской, Горького, 30-й Иркутской Дивизии, а также 1-ой и 2-ой Заречной.

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