Рабочие ночью ликвидировали аварию, из-за которой более десяти улиц в Краснодаре оставались без отопления
Общество
17.12.2022 09:32
Причиной отключения теплоснабжения в домах Комсомольского микрорайона стал порыв подземной тепломагистрали.
Ремонтные работы на подземной тепломагистрали диаметром 600 мм завершили 17 декабря около 1:00.
«Авария устранена. Все потребители запитаны», — сообщили в ЕДДС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 декабря в Краснодаре из-за аварии горячую воду и отопление отключили жителям улиц Уральской, Тюляева, Сормовской, Симферопольской, Бородинской, Горького, 30-й Иркутской Дивизии, а также 1-ой и 2-ой Заречной.
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