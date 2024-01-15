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Рабочие нашли мину времен Великой Отечественной войны в аквапарке Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabochie-nashli-minu-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny-v-akvaparke-sochi
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Сообщение о ржавом предмете, похожем на боеприпас, в открытом аквапарке на улице Победы в Лазаревском районе поступило в Росгвардию.

Неизвестный предмет обнаружили рабочие во время земляных работ. Прибывшие на место сотрудники ОМОН «Зверобой-Юг» регионального управления Росгвардии обследовали находку и установили, что это минометная мина калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны.

Специалисты вывезли боеприпас в карьер и уничтожили, сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.

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