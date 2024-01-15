Рабочие нашли мину времен Великой Отечественной войны в аквапарке Сочи

Сообщение о ржавом предмете, похожем на боеприпас, в открытом аквапарке на улице Победы в Лазаревском районе поступило в Росгвардию.

Неизвестный предмет обнаружили рабочие во время земляных работ. Прибывшие на место сотрудники ОМОН «Зверобой-Юг» регионального управления Росгвардии обследовали находку и установили, что это минометная мина калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны.

Специалисты вывезли боеприпас в карьер и уничтожили, сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.

Читайте также: житель Кубани пытался сдать на металлолом авиабомбу, приняв ее за огнетушитель.