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Рабочие нашли четыре снаряда и мины времен войны на стройке в Темрюкском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabochie-nashli-chetyre-snaryada-i-miny-vremen-vojny-na-strojke-v-temryukskom-rajone
Рабочие нашли четыре снаряда и мины времен войны на стройке в Темрюкском районе
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили во время подготовки земельного участка к строительству.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они обследовали предметы и определили, что это минометные мины калибра 82 и 120 мм и два 45-мм артиллерийских снаряда, а также корпус снаряда, не представляющий опасности.

Боеприпасы уничтожили при соблюдении мер безопасности взрывотехники ОМОН «Пластун», сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.

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