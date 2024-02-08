Рабочие нашли четыре снаряда и мины времен войны на стройке в Темрюкском районе
Происшествия
08.02.2024 19:16
Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили во время подготовки земельного участка к строительству.
На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они обследовали предметы и определили, что это минометные мины калибра 82 и 120 мм и два 45-мм артиллерийских снаряда, а также корпус снаряда, не представляющий опасности.
Боеприпасы уничтожили при соблюдении мер безопасности взрывотехники ОМОН «Пластун», сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.
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