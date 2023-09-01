Рабочего на стройке придавило плитой во время схода оползня в Сочи

Несчастный случай произошел 1 сентября на стройплощадке на улице Тоннельной, 20.

По данным муниципальной службы спасания Сочи, на стройке произошла подвижка грунта. В результате пострадали три человека. Одного из рабочих придавило плитой.

На место прибыл поисково-спасательный отряд № 1 муниципальной службы спасения. Пострадавшего аккуратно высвободили из-под плиты, так как была угроза обрушения. Спасатели сделали подкоп, рабочего освободили. Мужчина отделался ушибами, переломов нет.

Всех троих пострадавших передали медикам скорой помощи, сообщает МКУ «Служба спасения Сочи» в Telegram.

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