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Рабочего на стройке придавило плитой во время схода оползня в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabochego-na-strojke-pridavilo-plitoj-vo-vremya-shoda-opolznya-v-sochi
Фото t.me/spasenie_sochi

Несчастный случай произошел 1 сентября на стройплощадке на улице Тоннельной, 20.

По данным муниципальной службы спасания Сочи, на стройке произошла подвижка грунта. В результате пострадали три человека. Одного из рабочих придавило плитой.

На место прибыл поисково-спасательный отряд № 1 муниципальной службы спасения. Пострадавшего аккуратно высвободили из-под плиты, так как была угроза обрушения. Спасатели сделали подкоп, рабочего освободили. Мужчина отделался ушибами, переломов нет.

Всех троих пострадавших передали медикам скорой помощи, сообщает МКУ «Служба спасения Сочи» в Telegram.

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