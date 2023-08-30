Двух рабочих засыпало грунтом при монтаже ливневки в Краснодаре

Инцидент произошел днем 30 августа в Комсомольском микрорайоне на Симферопольской, 62.

Двое рабочих выполняли монтаж ливневой канализации. В этот момент рядом с ними обвалился грунт. Работники оказались под землей и обратились за помощью в службу спасения.

Спасатели вскоре прибыли на место и помогли рабочим выбраться из-под грунта, сообщает ЕДДС Краснодара.

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