Двух рабочих засыпало грунтом при монтаже ливневки в Краснодаре
Происшествия
30.08.2023 15:39
Инцидент произошел днем 30 августа в Комсомольском микрорайоне на Симферопольской, 62.
Двое рабочих выполняли монтаж ливневой канализации. В этот момент рядом с ними обвалился грунт. Работники оказались под землей и обратились за помощью в службу спасения.
Спасатели вскоре прибыли на место и помогли рабочим выбраться из-под грунта, сообщает ЕДДС Краснодара.
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