QR-коды с информацией об электронных туристических маршрутах размещают в Ейске

На зданиях и памятниках журналисты размещают QR-коды с информацией об электронных маршрутах.

Проект «Достопримечательности моего города» стал совместным для городского портала и ейского историко-краеведческого музея. Часть проекта ― дом, фасад которого украшен маскаронам с лицами детей. Здесь жила многодетная семья. Также одна из достопримечательностей города ― дом крупнейшего зерноторговца и владельца цементного завода.

Журналисты информационного портала решили, что проект «Достопримечательности моего города» станет полезен и местным жителям, и туристам. Для этого таблички с QR-коды размещают на самых популярных маршрутах.

«Чем больше таких доступных опций, даже бесплатных, тем лучше это сказывается на туристическом сервисе в целом», ― отмечает учредитель информационного портала «Ейск Инфо» Александр Чижов.

QR-код отсылает на сайт музея, а там можно посмотреть фотографии тех лет, увидеть первого владельца здания или заглянуть внутрь комнат. Голосом проекта стал Андрей Брежнев. Информацию о зданиях записывают в профессиональной студии с качественным звуком.

«История у этого здания более богатая, чем внешний вид сейчас. Оно утратило былое величие. В угловой части были балконы и купол со шпилем. Это дом правления Ейской железной дороги, которую провели в город в начале прошлого века. Внутри были кабинеты, конюшня, баня и прачечная для сотрудников, а потом оно стало общежитием», ― сообщает специальный корреспондент Мария Николаева.

Этому проекту всего около полугода. Сколько стоит изготовление и установка таких металлических ссылок ― организаторы скромно умалчивают. Однако они уверяют, что действуют по закону и все согласовывают с владельцем здания.

«Так как это памятник федерального значения, мы пока еще не стали готовить табличку, потому что придется с краевыми властями согласовывать. Я думаю, мы преодолеем эту трудность», ― говорит журналист Петр Апошнянский.

Всего журналисты информационного портала установили 20 QR-кодов в исторической части Ейска, теперь планируют расширяться и за пределы старого города.

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