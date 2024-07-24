Рекордные 19 млн туристов планируют принять в Краснодарском крае в 2024 году

Заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Инна Петухова 24 июля в ходе пресс-конференции заявила, что в этом году в регионе ожидается рекорд по числу туристов.

С начала года в Краснодарском крае приняли 8,3 млн туристов, еще 3,2 млн человек посетили регион в качестве экскурсантов. Оба показателя по сравнению с прошлым годом выросли на 7 и 8 % соответственно. За 1,5 месяца лета на Кубань приехали 4,5 млн туристов и 1,7 млн экскурсантов.

«Такие показатели — яркое подтверждение современной концепции развития курортов Краснодарского края «Жарко круглый год». Уже в прошлом году почти половина из рекордного турпотока пришлась на зиму и межсезонье: из 18,6 млн туристов 9,7 млн приняли летом, а 8,9 — осенью, зимой и весной» — заявила Петухова.

Согласно прогнозу минкурортов, в этом году общий туропоток в регион составит порядка 19 млн человек, из них более 10 млн туристов — в летний период. Гостей летом принимают около 11 тыс. средств размещения вместимостью 264 тыс. номеров.

Сейчас отели и гостиницы заполнены в среднем на 88%: 90% на Азовском и Черноморском побережьях, 55% — в степной зоне и предгорьях. На август при этом уже забронировано более 85% номерного фонда на побережьях, на сентябрь — более 65%.

«В этом году в крае начнет работу еще более 40 новых объектов размещения вместимостью более 2,5 тыс. номеров. Вместе с тем в санаторно-курортной сфере края реализуется 63 инвестиционных проекта на сумму около 700 млрд рублей. За 6 лет объем инвестиций в отрасль увеличился в 37 раз. Реализация текущих проектов к 2032 году позволит увеличить номерной фонд на 42 тыс. номеров и создать в отрасли более 25 тыс. новых рабочих мест. Турпоток планируется увеличить на 3,8 млн человек год», — заключила Инна Петухова.

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