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Пытавшегося провезти четырех сирийцев жителя Краснодара будут судить за дачу взятки пограничникам

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pytavshegosya-provezti-chetyreh-sirijtsev-zhitelya-krasnodara-budut-sudit-za-dachu-vzyatki-pogranichnikam
Пытавшегося провезти четырех сирийцев жителя Краснодара будут судить за дачу взятки пограничникам
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Перед судом предстанет 44-летний житель Краснодара за дачу взятки сотруднику пограничной заставы в поселке Печенга Мурманской области. Мужчина пытался незаконно провести через границу четырех граждан Сирийской Арабской Республики, не имеющих права на ее пересечение.

По версии следствия, в мае 2023 года злоумышленник передал исполняющему обязанности заместителя начальника пограничной заставы в поселке Печенга взятку в размере 4 тыс. долларов, что составляло на тот момент более 319 тыс. рублей. За эти деньги пограничник должен был обеспечить незаконный выезд четырех граждан Сирии через государственную границу РФ с Норвегией.

Следователи при участии сотрудников службы в поселке Никель ПУ ФСБ России по Республике Карелия собрали достаточно доказательств и передали уголовное дело в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба СК РФ.

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