Полицейского и его знакомого будут судить в Краснодаре за взятки с пьяных дальнобойщиков

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела о взятках и служебном подлоге в отношении инспектора ДПС отдельно дорожно-патрульной службы ГИБДД городского УМВД.

По версии следствия, с марта по май 2022 года инспектор во время дежурств на различных маршрутах патрулирования систематически получал взятки от водителей большегрузов за непривлечение их к административной ответственности, если от них чествовался запах алкоголя. Суммы взяток варьировались от 30 до 100 тыс. рублей.

В качестве посредника полицейский привлекал своего 44-летнего знакомого, который вместе с водителями ездил к банкомату и после снятия денег передавал их полицейскому. После получения взяток инспектор ДПС в ряде случаев составлял административные протоколы в отношении водителей по другой статье, санкция по которой не предусматривает лишения прав.

Возбудили уголовное дело. Всего в деле 5 эпизодов получения взяток и 4 эпизода служебного подлога. В отношении посредника возбудили уголовное дело л посредничестве в 5 эпизодах взяточничества.

Во время предварительного следствия подозреваемые признали свою вину. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«На время проведения служебной проверки сотрудник полиции отстранен от выполнения служебных обязанностей. По окончанию проверки, если вина полицейского подтвердится, он будет уволен по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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