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Пятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyatnadtsat-gruzovyh-vagonov-soshli-s-relsov-v-belgorodskoj-oblasti
Пятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области
Фото freepik.com

ЧП произошло в Алексеевском городском округе Белгородской области. Вагоны локомотива сошли с рельсов рядом с железнодорожной станцией.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о причинах ЧП уточняется.

«Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы», — написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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