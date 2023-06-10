Пятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области

ЧП произошло в Алексеевском городском округе Белгородской области. Вагоны локомотива сошли с рельсов рядом с железнодорожной станцией.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о причинах ЧП уточняется.

«Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы», — написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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