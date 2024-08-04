Пятимиллионного туриста примут в ближайшие дни в Сочи

В Сочи продолжается высокий сезон. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о том, что на предстоящей неделе курорт готовится принять пятимиллионного туриста.

«Главный наш магнит летом — это, конечно же, пляжи. в Год семьи на берегу моря созданы все условия для комфортного семейного отдыха. Детские и спортивные площадки, анимация и вечерние программы теперь неотъемлемая часть большинства наших пляжей и набережных. В этом году в Сочи благоустроили 41 км береговой полосы, которая одномоментно может вместить 300 тыс. сочинцев и гостей нашего города», — написал Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Глава Сочи добавил, что гости курорта могут выбрать пляж для отдыха по своему вкусу. На центральных пляжах многолюдно, но на межрайонных пляжах посвободнее даже в августе. Мэр Сочи подчеркнул, что безопасность и качество воды находится под особым контролем.

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