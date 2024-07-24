Адлер и Абрау-Дюрсо вошли в топ самых дорогих пляжных курортов России

Самостоятельные туристы больше всего летом тратили денег на пляжный отдых в Адлере, Абрау-Дюрсо и Ялте.

Так, в Адлере самый высокий чек за размещение на сутки пляжного отдыха — 11 тыс. рублей, в Абрау-Дюрсо — 8,1 тыс. рублей, в Ялте — 7,6 тыс. рублей. Немного дешевле в Геленджике и Сочи — 5,9 тыс. рублей.

Самое бюджетное размещение ждало туристов в Керчи — 3,1 тыс. рублей за ночь в среднем, Судаке и Феодосии — 3,5 и 3,8 тыс. рублей соответственно.

В Краснодарском крае самый дешевый отдых за одну ночь в Кучугурах (Темрюкский район) — 3,9 тыс. рублей, станице Голубицкой (Темрюкский район) — 4,3 тыс. рублей, Ейске — 4,8 тыс. рублей, Туапсе — 5 тыс. рублей, а также Мысхако и Новороссийске — 5,9 тыс. рублей.

В целом по Кубани средняя стоимость проживания составляет 5,6 тыс. рублей — на 22% больше, чем в прошлом году, сообщает ТАСС.

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