Пятилетний ребенок на самокате выехал на дорогу и попал под мопед в Анапе

ДТП произошло 30 мая в поселке Витязево на улице Лиманной.

В ГИБДД Анапы сообщили, что 5-летний мальчик во время прогулки с матерью выехал на самокате на проезжую часть. Там на него наехал водитель мопеда, который не успел среагировать на появление ребенка на дороге.

В результате столкновения ребенок получил травмы различной тяжести. Его госпитализировали в городскую больницу, пишет газета «Анапское Черноморье».

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