Пятикилометровая пробка образовалась на дороге к морю возле Горячего Ключа

Автомобильный затор появился утром 30 июля на трассе М-4 «Дон» около Горячего Ключа. К полудню он растянулся на пять километров.

По данным сервиса «Яндекс Карты», машины встают на трассе от улицы Промышленной и очень медленно продвигаются до микрорайона Заречье.

При этом затруднений при движении в сторону Краснодара нет, дорога свободна. На выезде из Горячего Ключа пробки тоже не наблюдается.

В то же время на проблемном ранее участке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края на 12:00 пробки нет. Проезд к досмотровым пунктам свободен с обеих сторон моста.

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