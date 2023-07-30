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Пятикилометровая пробка образовалась на дороге к морю возле Горячего Ключа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyatikilometrovaya-probka-obrazovalas-na-doroge-k-moryu-vozle-goryachego-klyucha?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Пятикилометровая пробка образовалась на дороге к морю возле Горячего Ключа
Скриншот сервиса "Яндекс Карты"

Автомобильный затор появился утром 30 июля на трассе М-4 «Дон» около Горячего Ключа. К полудню он растянулся на пять километров.

По данным сервиса «Яндекс Карты», машины встают на трассе от улицы Промышленной и очень медленно продвигаются до микрорайона Заречье.

При этом затруднений при движении в сторону Краснодара нет, дорога свободна. На выезде из Горячего Ключа пробки тоже не наблюдается.

В то же время на проблемном ранее участке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края на 12:00 пробки нет. Проезд к досмотровым пунктам свободен с обеих сторон моста.

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