Пятерых жителей Кубани задержали за дерзкое ограбление агрофирмы

Преступление произошло в марте в Теучежском районе Адыгеи.

По версии следствия, ночью на территорию одного из сельхозпредприятий проникла группа мужчин. Грабители применили силу в отношении охранника и открыто похитили импортный мини-погрузчик. В межмуниципальном отделе МВД России «Адыгейский» возбудили уголовное дело о грабеже.

Оперативники установили, что к преступлению причастны пятеро жителей Краснодарского края. Пятерых подозреваемых в возрасте от 25 до 46 лет задержали в Динском районе при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Во время обыска дома обнаружили и изъяли похищенное имущество.

Подозреваемых поместили под стражу, им грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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Сотрудники уголовного розыска задержали одного из злоумышленников, им оказался 24-летний житель соседней республики. Выяснили, что он вместе с тремя приятелями распределили роли и умышленно устроили конфликт. Похищенные деньги они поделили между собой.

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