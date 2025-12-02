«Пятерочка» запустила на Кубани новогоднюю благотворительную акцию

Стать волшебником может каждый. Новогоднюю благотворительную акцию запустила одна из крупных российских торговых сетей. Покупатели могут сделать подарок детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или имеющим особенности здоровья.

— Я занимаюсь спортивной акробатикой. Весь год вела себя хорошо, слушала маму и папу. На Новый год хотелось бы витражную картину на стекле и корзину сладостей.

Александр Иванов в акции «Письмо Дедушке Морозу» торговой сети «Пятерочка» участвует второй год подряд. Говорит, просто не может пройти мимо елки с новогодними желаниями детей, ведь сам воспитывает дочь.

«Я прекрасно понимаю, как она радуется таким мелочам, когда я, допустим, дарю ей подарки, что другим деткам хочется новогодних приятностей, радостей. Для нас это мелочь, 200-300 рублей, а для них будет новогодняя сказка», — говорит участник акции «Письмо Дедушке Морозу» Александр Иванов.

В магазинах «Пятерочка» уже появились елки с открытками-письмами, в которых дети рассказывают о самом желанном. Каждый гость может взять карточку с пожеланием, купить подарок и передать его сотрудникам торговой сети. Презенты доставят адресатам волонтеры фонда «Русь». В Краснодаре проект проходит с 2020 года и уже стал доброй традицией.

«Вместе с банком еды «Русь» мы поддерживаем детей с особенностями здоровья, даем им почувствовать, что о них помнят и заботятся. Нам помогают не только покупатели собирать подарки, но и сотрудники, волонтеры. Для детей это не просто игрушка либо сладость, это на самом деле большое чудо, которое каждый из вас может подарить», — отмечает директор кластера торговой сети «Пятерочка» Абраам Палоян.

Сотрудники торговой сети рассказывают, акция нашла большой отклик в сердцах покупателей.

«Они читают письма, задают вопросы: «А что лучше деткам? По письму что-то подарить, заказать или то, что там написано?» Детки приносят что-то сделанное своими руками, бабушки любят вязать, плести, игрушек очень много. Подарков очень много, бывает, что стола не хватает», — рассказывает продавец-кассир магазина «Пятерочка» Юлия Кирилюк.

Принять участие в проекте «Письмо Дедушке Морозу» и подарить настоящее новогоднее чудо детям можно до 21 декабря.

Читайте также: почта Деда Мороза открылась в Краснодаре.

Подпишись, здесь всегда интересно.