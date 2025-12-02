Почта Деда Мороза открылась в Краснодаре
Волшебное пространство будет работать ежедневно во Дворце искусств «Премьера» до 25 декабря.
Почта Деда Мороза располагается на улице имени Стасова, 175 (вход с торца здания). Оставить свое письмо может каждый желающий ежедневно с 11:00 до 15:00.
В этом году организуют традиционный конкурс новогодних поделок, в котором могут принять участие дети в возрасте от 5 до 14 лет. Работы принимаются в любом жанре. Поделки для Деда Мороза можно принести вместе с письмами в рабочие часы почты.
Победители конкурса станут известны 30 декабря, их имена опубликуют на сайте КМТО «Премьера» и в социальных сетях учреждения культуры.
Победители получат приглашения на представление «Новогодняя фантазия-31. «Щелкунчик 2.0»!», которое покажут 11 января, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
