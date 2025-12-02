Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Почта Деда Мороза открылась в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochta-deda-moroza-otkrylas-v-krasnodare
Почта Деда Мороза открылась в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Волшебное пространство будет работать ежедневно во Дворце искусств «Премьера» до 25 декабря. 

Почта Деда Мороза располагается на улице имени Стасова, 175 (вход с торца здания). Оставить свое письмо может каждый желающий ежедневно с 11:00 до 15:00. 

В этом году организуют традиционный конкурс новогодних поделок, в котором могут принять участие дети в возрасте от 5 до 14 лет. Работы принимаются в любом жанре. Поделки для Деда Мороза можно принести вместе с письмами в рабочие часы почты. 

Победители конкурса станут известны 30 декабря, их имена опубликуют на сайте КМТО «Премьера» и в социальных сетях учреждения культуры.

Победители получат приглашения на представление «Новогодняя фантазия-31. «Щелкунчик 2.0»!», которое покажут 11 января, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. 

Читайте также: новогоднюю иллюминацию включили в центре Краснодара.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях