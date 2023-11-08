Пятеро воспитанников сбежали из закрытой спецшколы в Адыгее

Подростки самовольно покинули территорию Майкопского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа вечером 6 ноября.

Одного подростка уже вернули обратно в школу, местоположение еще четверых устанавливается.

По факту самовольного ухода школьников прокуратура проводит проверку. В ходе нее соблюдению требований закона об образовании и действиям должностных лиц учреждения дадут правовую оценку, сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа — образовательная организация для несовершеннолетних с потенциально девиантным (общественно опасным) поведением, которые нуждаются в особых условиях воспитания, обучения, требующие специального подхода.

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