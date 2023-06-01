Пятая тройня в 2023 году родилась в День защиты детей в Краснодарском крае
Общество
01.06.2023 15:32
Трое мальчиков появились на свет в Перинатальном центре Краевой клинической больницы №2.
Об этом 1 июня, в День защиты детей, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Замглавы Кубани отметила, что эти тройняшки стали пятыми, родившимися в этом году в регионе.
По словам Миньковой, новорожденные и их мама чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.
«Поздравляю родителей с таким замечательным событием! Здоровья и благополучия!», — написала Минькова в Telegram.
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