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Пятая тройня в 2023 году родилась в День защиты детей в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyataya-trojnya-v-2023-godu-rodilas-v-den-zashhity-detej-v-krasnodarskom-krae
Пятая тройня в 2023 году родилась в День защиты детей в Краснодарском крае
Фото t.me/minkovaanna23

Трое мальчиков появились на свет в Перинатальном центре Краевой клинической больницы №2.

Об этом 1 июня, в День защиты детей, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Замглавы Кубани отметила, что эти тройняшки стали пятыми, родившимися в этом году в регионе.

По словам Миньковой, новорожденные и их мама чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

«Поздравляю родителей с таким замечательным событием! Здоровья и благополучия!», — написала Минькова в Telegram.

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