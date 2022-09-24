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Пять жителей краевой столицы получили звание «Почетный гражданин Краснодара»

Общество
24.09.2022 14:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-zhitelej-kraevoj-stolitsy-poluchili-zvanie-pochetnyj-grazhdanin-krasnodara
Пять жителей краевой столицы получили звание «Почетный гражданин Краснодара»
Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Знаки о присвоении высшего городского звания — «Почетный гражданин Краснодара» жителям краевого центра вручили и.о. главы Краснодара Максим Слюсарев и председатель Гордумы Вера Галушко в Муниципальном концертном зале.

Звания «Почетный гражданин Краснодара» за значительный вклад в развитие города получили:

  • ректор КубГМУ Сергей Алексеенко;
  • Герой Советского Союза Григорий Хаустов;
  • Зампредседателя краевого Совета ветранов Вячеслав Демиденко;
  • Председатель региональной организации «Ветераны физической культуры и спорта Кубани» Алексей Барабанщиков;
  • Гендиректор АО МПМК «Краснодарская-1» Аслан Нехай.

«Сегодня мы поздравляем людей, которые создавали Краснодар, прославили его и продолжают делать город еще более прекрасным. Город двигается вперед и развивается, у нас рекордные объемы социального строительства» — цитирует Слюсарева пресс-служба администрации Краснодара.

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