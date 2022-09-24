Пять жителей краевой столицы получили звание «Почетный гражданин Краснодара»

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Знаки о присвоении высшего городского звания — «Почетный гражданин Краснодара» жителям краевого центра вручили и.о. главы Краснодара Максим Слюсарев и председатель Гордумы Вера Галушко в Муниципальном концертном зале.

Звания «Почетный гражданин Краснодара» за значительный вклад в развитие города получили:

ректор КубГМУ Сергей Алексеенко;

Герой Советского Союза Григорий Хаустов;

Зампредседателя краевого Совета ветранов Вячеслав Демиденко;

Председатель региональной организации «Ветераны физической культуры и спорта Кубани» Алексей Барабанщиков;

Гендиректор АО МПМК «Краснодарская-1» Аслан Нехай.

«Сегодня мы поздравляем людей, которые создавали Краснодар, прославили его и продолжают делать город еще более прекрасным. Город двигается вперед и развивается, у нас рекордные объемы социального строительства» — цитирует Слюсарева пресс-служба администрации Краснодара.

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