Пять жителей Геленджика лишились 7,4 млн рублей из-за аферы с арендой аппаратуры

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-zhitelej-gelendzhika-lishilis-7-4-mln-rublej-iz-za-afery-s-arendoj-apparatury
Пять жителей Геленджика лишились 7,4 млн рублей из-за аферы с арендой аппаратуры
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции городку-курорта задержали 36-летнего жителя Новороссийска по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, мужчина, работая в сфере по предоставлению музыкального оборудования, под предлогом сдачи аппаратуры в аренду получил от пяти человек свыше 7,4 млн рублей. Однако взятые на себя обязательства не выполнил.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас устанавливают иные факты противоправной деятельности подозреваемого, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: мужчина присвоил полмиллиона, обещая построить причал из поплавков в Геленджике. За мошенничество 37-летнему жителю Динского района грозит до шести лет колонии.

