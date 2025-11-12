Пять жителей Геленджика лишились 7,4 млн рублей из-за аферы с арендой аппаратуры

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции городку-курорта задержали 36-летнего жителя Новороссийска по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, мужчина, работая в сфере по предоставлению музыкального оборудования, под предлогом сдачи аппаратуры в аренду получил от пяти человек свыше 7,4 млн рублей. Однако взятые на себя обязательства не выполнил.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас устанавливают иные факты противоправной деятельности подозреваемого, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

