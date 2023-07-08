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Пять универсальных спортплощадок построит Краснодарский край в Херсонской области

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-universalnyh-sportploshhadok-postroit-krasnodarskij-kraj-v-hersonskoj-oblasti
Пять универсальных спортплощадок построит Краснодарский край в Херсонской области
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 8 июля сообщил и.о. заместителя министра молодежной политики и спорта Херсонской области Сергей Ротонос.

По его словам, регион-шеф Краснодарский край в этом году планирует построить пять универсальных спортивных площадок для игровых видов спорта в городах Скадовск, Геническ, а также в поселках городского типа Каланчак, Чаплынка и Ивановка. На эти цели направят 60 млн рублей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал постановление, согласно которому правительство направит более 326 млн рублей на обновление спортивного инвентаря и оборудования для школ и спортучреждений ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Финансирование предусмотрено в рамках программы социально-экономического развития этих территорий, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по поручению президента России создана комплексная программа социально-экономического развития новых субъектов. Краснодарский край оказывает помощь подшефному региону — Херсонской области. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 июня посетил подшефный регион и оценил ход ремонтных работ на соцобъектах в Херсонской области, которые восстанавливает краснодарская Региональная Строительная Компания.

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